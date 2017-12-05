Китай виділить $7 млрд на проекти з Україною

Китайська народна республіка планує виділити для співпраці з Україною $7 мільярдів.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства економічного розвитку.

Відповідний документ підписали віце-прем'єр КНР Ма Кай та міністр економіного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Кошти підуть на співпрацю у галузі енергетики та енергоефективності, торгівлі, агропромисловому комплексі, транспорту та інфраструктури, науки та інших.

"Китай передбачив для співпраці з Україною $7 млрд., і навіть більше, якщо будуть успішні проекти. Але треба виходити з потреб ринку, які слід акуратно оцінювати і спрямовувати спільні зусилля у ті сфери, де буде найкращий ефект і результат", - зазначив Ма Кай.

Також під час зустрічі підписали план дій щодо реалізації ініціативи "Економічного пояса Великого шовкового шляху" і "Морського шовкового шляху". Саме цей проект, за словами Кубіва, є об'єднуючим ланцюгом, який дозволить країнам досягти інноваційності та якісно нової взаємодії.