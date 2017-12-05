Луценко зробить "сенсаційну заяву" у справі Саакашвілі, – Березенко

У Блоці Петра Порошенка заявили, що затримання лідера партії "Рух Нових сил" Михайла Саакашвілі пов'язано з підозрою, що його команду фінансував олігарх-втікач Сергій Курченко.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив народний депутат, лідер фракції БПП Артур Герасимов, пише Іnforesist.org.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.

Автомобіль із затриманим Саакашвілі було заблоковано через сутички між його прибічниками і правоохоронцями.