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Луценко зробить "сенсаційну заяву" у справі Саакашвілі, – Березенко

5 грудня, 2017 - 12:04
Фото Руслана Канюки, "День"

У Блоці Петра Порошенка заявили, що затримання лідера партії "Рух Нових сил" Михайла Саакашвілі пов'язано з підозрою, що його команду фінансував олігарх-втікач Сергій Курченко.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив народний депутат, лідер фракції БПП Артур Герасимов, пише Іnforesist.org.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина. 

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.

Автомобіль із затриманим Саакашвілі було заблоковано через сутички між його прибічниками і правоохоронцями.

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