Лутковська пропонує об’єднати зусилля у захисті прав українських журналістів-заручників

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до голови НСЖУ з пропозицією об’єднати зусилля щодо захисту прав українських журналістів- заручників.

«Вже декілька років поспіль в рамках відкритих мною проваджень здійснюються заходи щодо звільнення громадян України, які з політичних мотивів незаконно утримуються в місцях несвободи в Російській Федерації. Таких політичних заручників багато, але наразі хотіла б звернути Вашу увагу на Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколу Семену. Вказані громадяни України – журналісти, активісти, представники творчої інтелігенції, патріоти», - йдеться у листі Уповноваженого до голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.

У цьому зв’язку, Валерія Лутковська звернулася до голови НСЖУ з проханням допомогти в організації міжнародної адвокаційної кампанії щодо звільнення заручників-журналістів, спрямованої на інформування широкого загалу і міжнародної спільноти про ситуацію з політв’язнями та порушення прав Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколи Семени.

Уповноважений з прав людини запропонувала Сергію Томіленку звернутися і до інших вітчизняних і міжнародних структур, з якими співпрацює НСЖУ і яким небайдужа доля українців, долучитися до вказаної інформаційної правозахисної кампанії і залучати якомога більшу кількість активної творчої спільноти.

«Сподіваюсь, що спільними зусиллями ми зможемо домогтися звільнення заручників – громадян України, які постраждали винятково через свої тверді переконання і любов до України», - зазначає Валерія Лутковська.

У свою чергу, Сергій Томіленко підкреслив, що Національна спілка журналістів України має намір «використовувати зрозумілу у цивілізованому світі аргументацію» – офіційний висновок українського омбудсмана про те, що Олег Сенцов, Роман Сущенко, Микола Семена «є заручниками Росії і постраждали виключно за свої тверді переконання і любов до України».

«НСЖУ звертається до наших партнерів – національних професійних журналістських об'єднань, що входять до складу Європейської і Міжнародної федерацій журналістів, з проханням інформувати про ситуацію щодо журналістів-заручників і закликає, щоб іноземні журналісти зверталися до урядів своїх країн, аби ті тиснули на Росію заради звільнення Романа Сущенка (заарештований у Москві) і Миколи Семени (засуджений в Криму), а також інформувати про ситуацію з порушенням прав Олега Сенцова», – заявив Сергій Томіленко.