Литва виділила 50 тис. євро на гуманітарну допомогу Україні

Литовське міністерство закордонних справ виділило 50 тис. євро на гуманітарну допомогу Україні.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає ЄП.

"25 тисяч євро гуманітарної допомоги Україні будуть передані фонду ЮНІСЕФ, ще 25 тисяч – Міжнародній організації міграції" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомога спрямована на допомогу людям, постраждалим від конфлікту на сході України.

МЗС Литви нагадало, що країна цього року вже надала 280 тисяч євро гуманітарної допомоги для людей, постраждалих від конфліктів і природних катастроф в Україні, Сирії, Іраку, Ємені, Південному Судані, Сомалі, Нігерії, Малі, Шрі-Ланці та інших країнах.