Макрон висловив стурбованість через переведення посольства США в Єрусалим

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з Дональдом Трампом заявив, що "стурбований" тим, що лідер США може односторонньо визнати Єрусалим як столицю Ізраїлю.

Про це повідомляє Le Point, посилаючись на заяву Єлисейського палацу, передає ЄП.

"Еммануель Макрон нагадав, що статус Єрусалиму має бути вирішений в рамках мирних переговорів між ізраїльтянами і палестинцями, спрямованих, зокрема, створення двох держав, які живуть мирно пліч-о-пліч в безпеці зі столицею в Єрусалимі" - зазначили в Єлисейському палаці.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив, що може розірвати зв'язки з Ізраїлем, якщо США визнають Єрусалим ізраїльською столицею.