Міжнародні резерви України оновили максимум за 4 роки

Станом на 1 грудня 2017 року міжнародні резерви України вчетверте оновили максимум з січня 2014 року і склали $18,905 млрд.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Міжнародні резерви України на 1 грудня 2017 року становили 18 905,7 млн дол. США (в еквіваленті), за попередніми даними. Таким чином, з початку цього року вони зросли майже на 22%, і вже вчетверте оновили максимум з січня 2014 року", - йдеться у повідомленні.

На динаміку обсягів міжнародних резервів за минулий місяць вплинули, зокрема, надходження на користь уряду у сумі $670,4 млн, у тому числі $664 млн - від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті, а також витрати на виплати за зовнішнім боргом, а саме: на користь Міжнародного валютного фонду було здійснено платежі у розмірі $447,1 млн, на обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано $358,3 млн, у тому числі $18,5 млн - обслуговування облігацій зовнішньої державної позики та $282,2 млн - на обслуговування і погашення за облігаціями внутрішньої державної позики. На додаток, $100 млн з міжнародних резервів у листопаді було спрямовано на повернення запозичених у жовтні коштів за операцією swap з уповноваженим банком. Окрім того, $49,1 млн минулого місяця було спрямовано на валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань, викликаних тимчасовими факторами. З них $20 млн було продано під час інтервенцій у формі запиту щодо найкращого курсу.

В той же час, НБУ купив на міжбанківському валютному ринку $188 млн шляхом проведення інтервенцій у формі запиту щодо найкращого курсу. Таким чином, обсяг чистої купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку для поповнення резервів у минулому місяці становив $138,9 млн.

Станом на 1 грудня обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.