На мітингу Саакашвілі виступила євродепутат, яка голосувала проти асоціації Україна-ЄС

Британська євродепутатка Джейн Коллінз, яка є членом євроскептичної Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP), була присутня сьогодні на мітингу в Києві разом з Міхеїлом Саакашвілі.

Виступ Коллінз транслювали в прямому ефірі кілька телеканалів, передає ЄП.

Ведучий на сцені біля Верховної ради представив Коллінз просто як депутата Європарламенту, не вказавши, до якої партії вона належить.

Як відомо, UKIP була основною рушійною силою кампанії за вихід Британії з ЄС, а її колишнього лідера Найджела Фараджа називають другом президента РФ.

У 2014 році Коллінз була однією зі 137 депутатів Європарламенту, які голосували проти ратифікації Угоди про асоціацію ЄС та України. В той же час у 2017 році її прізвища не було у списку евродепутатів, які голосували проти надання безвізового режиму Україні.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України оголосила екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в розшук.

Раніше у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.