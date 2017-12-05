Надання Україні летальної зброї стане ефективною відповіддю на загрозу РФ, - МЗС

Укріплення обороноздатності України шляхом надання летальної зброї повинно стати ефективною відповіддю на зростаючу безпекову загрозу з боку РФ.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України з нагоди річниці підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Це засвідчить повну відданість держав-підписантів Будапештського меморандуму взятим зобов’язанням та зміцнюватиме архітектуру європейської безпеки, невід’ємним елементом якої є Меморандум. Україна продовжує розглядати Будапештський меморандум як важливий міжнародний політико-правовий інструмент забезпечення безпеки України з боку США, Великої Британії, а також Франції та КНР і вимагає від Росії повною мірою дотримуватися зобов'язань", - йдеться у заяві.

МЗС зазначає, що російська збройна агресія проти України є грубим порушенням міжнародного права та положень Будапештського меморандуму.

"У зв’язку з відмовою України від ядерної зброї, у статті 2 Росія зобов’язалася утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України та надала міжнародно-правові зобов’язання, що ніяка її зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Така поведінка ядерної держави становить загрозу режиму ядерного нерозповсюдження в цілому, яка відчувається особливо гостро в умовах ядерного шантажу і провокацій з боку КНДР", - йдеться у заяві.