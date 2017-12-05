Наступного року середня зарплата має зрости до 10 тисяч гривень, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що середня заробітна плата в країні в 2018 році має зрости до 10 тисяч гривень. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Наше головне завдання на наступний рік - довести середню заробітну плату в країні до не менше десяти тисяч гривень. Тоді ми повернемо більш-менш нормальний темп збільшення середньої заробітної плати для найманих працівників", - заявив Гройсман.

Також прем'єр повідомив, що в даний час середня заробітна плата по Україні складає 7400 гривень.

Нагадаємо, вчора президент України Петро Порошенко виступив за підвищення у 2018 році рівня мінімальної заробітної плати до 4100 грн.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко додав, що в Кабінеті міністрів допускають чергове підвищення пенсій у 2018 році у разі підвищення мінімальної зарплати до 4100 гривень.