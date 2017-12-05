НАТО не збирається залишати Косово, - генсек

НАТО не збирається виходити з місії Міжнародних сил з підтримки миру в Косові (KFOR).

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє ЄП з посиланням сайт Альянсу.

"У нас немає планів залишати Косово. KFOR відіграє важливу роль у створенні безпеки та стабільності в Косові. Наша місія там залежить від певних умов, що означає, що будь-яке зменшення кількості військ буде залежати від ситуації на місцях. Ми оцінюємо ситуацію на місцях як таку, що підкреслює необхідність того, щоб НАТО продовжувало знаходитися в Косово", - сказав Столтенберг.

Журналісти зазначили, що деякі лідери косовських албанців вважають, що присутність НАТО в Косово є перешкодою для створення армії Косово.

"Коли мова йде про сили безпеки Косово, я чітко зазначив, що будь-яка зміна мандату Сил безпеки Косово повинна виконуватися відповідно до конституції, і це повинно бути зроблена на основі положень, що містяться в Конституції", - відповів на це Столтенберг.

Нагадаємо, що надання Україні летальної зброї стане ефективною відповіддю на загрозу РФ.