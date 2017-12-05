Невідомі розблокували офіс телеканалу NewsOne у Києві

Невідомі, які протягом останньої доби блокували один з в'їздів до офісу українського телеканалу NewsOne, ввечері у понеділок, 4 грудня, зняли блокаду. Як повідомили на телеканалі, мішки з піском та інші перешкоди, які були встановлені на в'їзді до бізнес-центру, в якому розташований офіс NewsOne, були прибрані невідомими.

Блокування телеканалу розпочалося вдень у неділю, 3 грудня, коли група з кількох десятків невідомих заблокувала один з входів до бізнес-центру в Києві, в якому розташований NewsOne. В'їзд на територію телеканалу був заблокований мішками з піском, дерев'яними колодами, збитими разом у формі протитанкових їжаків, а також колючим дротом.

Невідомі вимагали від телеканалу змінити інформаційну політику щодо ситуації на Сході України, яку вони називають антиукраїнською, а від позафракційного депутата і власника телеканалу Євгена Мураєва - вибачитися за висловлювання про події в Україні початку 2014 року, які він назвав "державним переворотом". Телеканал заявляв, що вважає блокування наступом на свободу ЗМІ в Україні.

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у понеділок заявив, що погрози на адресу NewsOne, блокування його офісу та перешкоджання роботі його працівників є неприйнятними. "Ця ситуація є неприйнятною та є нападом на свободу слова, що не може мати виправдань", - наголосив Дезір.

Президент України Петро Порошенко заявив про неприпустимість тиску на засоби масової інформації в Україні та їхнє блокування. Однак при цьому він додав, що іноді такі дії у вигляді блокування є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати на інформаційну політику ЗМІ. У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав активістів, які заблокували NewsOne, припинити акцію, оскільки "не варто з негідників робити страждальників", а власникам і редакторам телеканалу порекомендував "припинити провокувати людей".