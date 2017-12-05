Поліція застосувала газ проти прихильників Саакашвілі, які заблокували його вивезення (відео)

Співробітники поліції застосували перцевий газ проти прихильників колишнього глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, що заблокували мікроавтобус, на якому його намагаються вивезти після затримання.

Про це повідомив портал Hromadske.UA, опублікувавши відповідне відео з вулиці Трьохсвятительської.

Правоохоронці використали перцевий газ на вулиці Трьохсвятительській, де прибічники затриманого Міхеіла Саакашвілі блокують авто з ним pic.twitter.com/7LjDH0JTzv — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 5 грудня 2017 р.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.

Автомобіль із затриманим Саакашвілі було заблоковано через сутички між його прибічниками і правоохоронцями.