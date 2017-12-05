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Григір Тютюнник, український письменник-прозаїк

Посольство США відреагувало на ситуацію із Саакашвілі

5 грудня, 2017 - 16:19
Фото Reuters

У Посольстві США в Україні пильно стежать за ситуацією, що виникла у Києві після арешту екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, і закликають сторони розрядити ситуацію.

Про це Посольство США заявило у Twitter.

"Ми знаємо, що пана Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу та уникати насильства. Ми пильно стежимо за ситуацією та очікуємо, що слідство буде проведено оперативно та відповідно до законодавства України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина. 

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.

Джерело: День
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