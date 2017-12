Посольство США відреагувало на ситуацію із Саакашвілі

У Посольстві США в Україні пильно стежать за ситуацією, що виникла у Києві після арешту екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, і закликають сторони розрядити ситуацію.

Про це Посольство США заявило у Twitter.

"Ми знаємо, що пана Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу та уникати насильства. Ми пильно стежимо за ситуацією та очікуємо, що слідство буде проведено оперативно та відповідно до законодавства України", - йдеться у повідомленні.

We are aware that Mr Saakashvili was detained and that protests are ongoing. We call for all sides to deescalate tensions and avoid violence. We are monitoring the situation closely and expect any investigation will be conducted expeditiously and in accordance with Ukrainian law.

