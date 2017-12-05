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Григір Тютюнник, український письменник-прозаїк

Президент Ємену виступив із закликом до загального повстання по всій країни

5 грудня, 2017 - 10:59
Фото Reuters

Президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді виступив із закликом до загального повстання проти хуситів по всій країні. Про це повідомляє Al-Arabiya.

"Президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді закликав єменців у понеділок повстати проти хуситів після смерті колишнього президента Алі Абдалли Салеха", - йдеться в повідомленні.

Він закликав до нового етапу в боротьбі з хуситами, що пов'язано з убивством Салеха, і запропонував підтримати коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії.

Як відомо, раніше хусити в Ємені заявили, що екс-президент Салех був убитий. Чиновники з партії екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха "Загальний народний конгрес" (GPC) підтвердили, що колишній президент і лідер партії разом з помічником генерального секретаря партії Ясером аль-Аваді був убитий за межами Сани.

 

Джерело: Укрінформ
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