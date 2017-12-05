Президент Ємену виступив із закликом до загального повстання по всій країни

Президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді виступив із закликом до загального повстання проти хуситів по всій країні. Про це повідомляє Al-Arabiya.

"Президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді закликав єменців у понеділок повстати проти хуситів після смерті колишнього президента Алі Абдалли Салеха", - йдеться в повідомленні.

Він закликав до нового етапу в боротьбі з хуситами, що пов'язано з убивством Салеха, і запропонував підтримати коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії.

Як відомо, раніше хусити в Ємені заявили, що екс-президент Салех був убитий. Чиновники з партії екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха "Загальний народний конгрес" (GPC) підтвердили, що колишній президент і лідер партії разом з помічником генерального секретаря партії Ясером аль-Аваді був убитий за межами Сани.