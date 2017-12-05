Прорив Саакашвілі через кордон міг коштувати $300 тисяч, - Луценко

Прорив через кордон на чолі з екс-головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, ймовірно, коштував 300 тисяч доларів.

Про це йдеться в оприлюдненому Генеральним прокурором Юрієм Луценком у Верховній Раді оперативному аудіозаписі телефонної розмови, передає УНН.

"…доларів триста тисяч. Ось ця операція нам обійшлася триста тисяч доларів. П’ять тисяч чоловік ми привезли, кордон переїжджали. Слухай, тільки ця сама ПТС-ка вісім тисяч доларів доба, яка через прямий ефір виходить через супутник…", - йдеться в оприлюдненому Генеральним прокурором відео, голосом, схожим на голос соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе.

Нагадаємо, що у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.