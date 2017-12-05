Прибічники Саакашвілі порозбивали вікна і звільнили його з авто, вони прямують до Ради

5 грудня, 2017 - 14:46
Активісти порозбивали вікна в мікроавтобусі, де знаходився затриманий СБУ Саакашвілі, прокололи шини і допомогли йому вибратися з заблокованого авто.
Про це повідомляє Еспресо. TV
За останніми даними, Саакашвілі разом зі своїми прихильниками прямує до будівлі Верховної Ради.
Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.
В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.
Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.
Автомобіль із затриманим Саакашвілі було заблоковано через сутички між його прибічниками і правоохоронцями.