Життя справді складне, і єдиний у нього підручник — досвід.
Григір Тютюнник, український письменник-прозаїк

Прибічники Саакашвілі порозбивали вікна і звільнили його з авто, вони прямують до Ради

5 грудня, 2017 - 14:46
Фото: REUTERS

Активісти порозбивали вікна в мікроавтобусі, де знаходився затриманий СБУ Саакашвілі, прокололи шини і допомогли йому вибратися з заблокованого авто.

Про це повідомляє Еспресо. TV

За останніми даними, Саакашвілі разом зі своїми прихильниками прямує до будівлі Верховної Ради.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина. 

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.

Автомобіль із затриманим Саакашвілі було заблоковано через сутички між його прибічниками і правоохоронцями.

 
              
  • 

    • 









    




    

  





  

                
    

      

 









Новини партнерів 

Loading...