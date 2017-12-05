Прихильники Саакашвілі розібрали паркан на барикади

5 грудня, 2017 - 13:15
Активісти зламали паркан на Володимирській гірці, щоб спорудити барикаду і блокувати виїзд автомобіля Служби безпеки України із затриманим Михайлом Саакашвілі.
Про це повідомляє кореспондент "Українських новин" із місця подій.
Близько 12:20, після невдалої спроби Нацгвардії відтіснити мітингувальників, частина активістів почала споруджувати барикади нагорі вулиці Трьохсвятительській.
Для цього вони зламали дерев'яний паркан у Хрещатому парку на Володимирській гірці.
Бруківка та імпічмент. Люди повстали на захист Саакашвілі. pic.twitter.com/0zb6Otn0s0— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 5 грудня 2017 р.