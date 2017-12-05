Рада підтримала закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у ЗСУ

Верховна Рада підтримала за основу законопроект №6109 про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях. "За" проголосували 230 народних обранців, передає "112 Україна".

Проект закону виключає зі статуту внутрішньої служби ЗСУ норму, згідно з якою жінок-військовослужбовців не призначають до добового наряду.

У законі "Про військовий обов'язок і військову службу" мають намір прописати, що жінки проходять військову службу на рівних із чоловіками. Зокрема йдеться про службу за контрактом, призначення на посади, отримання військових звань, виконання завдань військової служби, направлення у відрядження, притягнення до відповідальності за порушення військової дисципліни, проходження військової служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі тощо.

Документ надає право жінкам служити до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Скасовуються обмеження щодо служби жінок у військовому запасі.

Від проходження зборів мають намір звільняти не всіх жінок-військовослужбовців, а тільки вагітних.