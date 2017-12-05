Рада подовжила мандат міжнародної місії розслідування МН17

Верховна Рада України ратифікувала угоду про подовження мандату міжнародної місії захисту розслідування катастрофи МН17. Йдеться про законопроект № 0169.

Зазначимо, український парламент ратифікував угоду з Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи МН17 в липні 2017 року, потім дію угоди кілька разів подовжували.

Літак Boeing 777 компанії Malaysian Airlines, що здійснював рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, 17 липня 2014 р. був збитий над територією Донецької області. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Раніше Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat, яка займається пошуком даних з відкритих джерел (супутникові знімки, геолокація, соціальні мережі), публікувала попередні дані щодо катастрофи МН17.

Повідомлялося, що пасажирський лайнер збили з російського "Бука", який уже на наступний день після трагедії - 18 липня - був у Росії. Постріл був здійснений з поля біля Первомайського (недалеко від Тореза і Сніжного).

У слідства є близько 100 прізвищ людей, які можуть бути причетні до транспортування чи використання в Україні саме цієї установки.

Зокрема, за даними Bellingcat, за доставку в Донецьку область ракетного комплексу "Бук", з якого імовірно збили лайнер, відповідав відставний російський офіцер з позивним "Похмурий". Сам він категорично заперечує свою причетність до знищення даного літака.

Як відомо, 16 січня Міністерство закордонних справ України подало позов з приводу порушення Росією Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Міжнародний суд ООН в Гаазі. Україна вимагає від РФ припинення фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі та відновлення діяльності Меджлісу в окупованому Криму.