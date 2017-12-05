Саакашвілі під Радою вимагає відставки Луценка і Грицака

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що вимагає відставки генпрокурора і голови СБУ.

Про це він сказав з трибуни на мітингу під Верховною Радою у вівторок, пише УП.

"На кого працює Порошенко, якщо не на Путіна, якщо він пересварився з Європою? То хто працює на Януковича і Путіна: я чи Порошенко? Луценко чи я?", - сказав він.

Після цих слів люди почали скандувати "імпічмент".

Тоді Саакашвілі заявив: "Ми вимагаємо негайної відставки потвори і зрадника Луценка".

Натовп почав скандувати "відставка". Хтось із натовпу викрикнув "і СБУ, Грицака туди".

Тоді Саакашвілі додав: "А також звільнення керівництва СБУ, яка виконувала ці злочинні накази". Люди знову почали кричати "відставка".

"Звичайно на цьому це не завершиться", - сказав Саакашвілі.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.