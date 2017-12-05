Саакашвілі під Радою вимагає відставки Луценка і Грицака

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що вимагає відставки генпрокурора і голови СБУ.
Про це він сказав з трибуни на мітингу під Верховною Радою у вівторок, пише УП.
"На кого працює Порошенко, якщо не на Путіна, якщо він пересварився з Європою? То хто працює на Януковича і Путіна: я чи Порошенко? Луценко чи я?", - сказав він.
Після цих слів люди почали скандувати "імпічмент".
Тоді Саакашвілі заявив: "Ми вимагаємо негайної відставки потвори і зрадника Луценка".
Натовп почав скандувати "відставка". Хтось із натовпу викрикнув "і СБУ, Грицака туди".
Тоді Саакашвілі додав: "А також звільнення керівництва СБУ, яка виконувала ці злочинні накази". Люди знову почали кричати "відставка".
"Звичайно на цьому це не завершиться", - сказав Саакашвілі.
Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.
В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.