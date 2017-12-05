Саакашвілі співпрацював з бандою Януковича-Курченка для захоплення влади в Україні, - ГПУ

За даними Генпрокуратури, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні

Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Еспресо.TV. Він зазначив, що спільна операція СБУ та ГПУ мала на меті зрив плану реваншу прокремлівських сил в Україні. Це стосується співпраці низки політиків, зокрема Саакашвілі, з членами оргазінованого злочинного угрупування Януковича, в першу чергу Сергія Курченка. "За їхні гроші Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні, а також сприяння членам банди Януковича-Курченка у зупиненні їхнього кримінального переслідування та повернення їм влади над їхніми активами", - наголосив Луценко.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.

Автомобіль із затриманим Саакашвілі було заблоковано через сутички між його прибічниками і правоохоронцями.