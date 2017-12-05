Саакашвілі вручили підозру і вивели з квартири

Екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі вручили підозру.

Про це повідомляють народні депутати та активісти Руху нових сил, що стоять біля квартири Міхеіла Саакашвілі, де проводить обшуки СБУ, пише УП.

"Саакашвілі вручили підозру, є там нібито один з адвокатів, іншого адвоката не пускають", - сказав член політради "руху нових сил" Іван Слободянюк.

"Саакашвілі знаходиться зараз у своїй квартирі, нам зараз повідомили, що його затримали, вручили вже чи хочуть вручити підозру", - сказав один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко.

Він додав, що силовики спробують вивести Саакашвілі з квартири.

"Якось, нібито якимись дворами, його будуть з квартири витягувати чи через дах, чи через вікна", - сказав Дерев'янко.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Ще за кілька хвилин вийшов чоловік і повідомив, що зараз будуть виводити Сакашвілі і попросив не заважати їм.

Після цього з квартири у супроводі понад десятка осіб вивели Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що силовики проводять обшук у київській квартирі Міхеіла Саакашвілі . Дії проводяться нібито в рамках кримінального провадження стосовно політиків, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

Пізніше Саакашвілі виліз на дах восьмиповерхового будинку і погрожував зістрибнути.