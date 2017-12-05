СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі

5 грудня співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримали екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що правоохоронці у присутності адвоката Саакашвілі оголосили йому про підозру в скоєнні злочину.

"Планується його допит слідчими", - підсумували в СБУ.

Санкція статті 256 передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом Саакашвілі затримали та вручили підозру.