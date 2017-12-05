Слід більше говорити про роль Церкви у польсько-українських стосунках, - Блаженніший Святослав

У вівторок, 5 грудня, в актовій залі головного корпусу Львівської політехніки відбулася зустріч із Блаженнішим Святославом. Розмова Глави Української Греко-Католицької Церкви з академічною спільнотою університету була присвячена 30-ій річниці проголошення Декларації польсько-українського прощення та примирення.

«Не чекайте від мене політичних заяв і не питайте дипломатичних рецептів, бо я їх не знаю, – зауважив Блаженніший Святослав, коли розпочав говорити про тему українсько-польських стосунків. – Однак за останні півроку українсько-польської полеміки на державному рівні мені впало у вічі те, що ніхто не згадує і не говорить про роль Церкви у стосунках між польським і українським народами. А про неї слід говорити більше».

У своїй промові Святослав Шевчук пригадав, що Єпископати Української Греко-Католицької Церкви та Єпископати Польської Римо-Католицької Церкви зробили за останні 30 років для примирення поляків та українців. Архієпископ наголосив на важливості подій 30-річної давності, тобто проголошення Декларації польсько-українського прощення та примирення.

Святослав Шевчук наголосив на значенні Святого Папи Івана Павла ІІ, назвавши його покровителем польсько-українського примирення.

«Скільки гіркоти і страждань зазнали наші народи протягом останніх десятиліть, – цитує архієпископ Івана Павла ІІ. – Нехай відбудеться очищення, яке загладить давні спори, претензії, взаємну недовіру і призведе до взаємного пробачення давніх кривд. Сьогодні все, а насамперед спільна віра в Ісуса Христа, закликає до братерства, до пошуку того, що єднає. Розпалювання радикального націоналізму і упереджень було б діянням, спрямованим проти християнської ідентичності, вражаючим анахронізмом, не гідним обидвох великих народів».

«Чи почули обидві сторони слова Папи? На моє прикре ствердження, не до кінця», – відзначає Блаженніший Святослав.

Першу частину зустрічі архієпископ присвятив своїй промові, а ось протягом другої половини він відповідав на запитання студентів Львівської політехніки.

Відзначимо, що зустріч Блаженнішого Святослава зі студентською молоддю є продовженням спілкування з духовними лідерами, яке започаткував Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка».

Дмитро ПЛАХТА, «День», Львів