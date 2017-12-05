Сьогодні ВРУ планує розглянути 37 питань: блок енергетики і подовження мандату місії розслідування МН17

Верховна Рада сьогодні розгляне блок питань паливно-енергетичного комплексу, законопроект "купуй українське" та ряд документів про поводження зі сміттям. Про це йдеться у плані роботи парламенту на 5 грудня.

Вранці депутати розглянуть ратифікації - зокрема, угоди про надання Міжнародним банком реконструкції та розвитку кредиту в сумі 150 млн доларів "Укрексімбанку", а також про подовження мандату міжнародної місії захисту розслідування катастрофи МН17.

Потім ряд питань спробують включити до порядку денного сесії, серед них - подані президентом та позначені як невідкладні законопроекти про дипслужбу.

Далі у плані роботи - блок питань нацбезпеки і оборони, за ним - паливно-енергетичного комплексу.

Також депутати мають намір приділити увагу законопроекту "Купуй українське, плати українцям".

Ще кілька документів присвячені поводженню з побутовими відходами.

Якщо встигнуть, народні обранці перейменують ряд населених пунктів.