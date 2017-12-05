Соратника Саакашвілі, який спілкувався з Курченком, затримали під час втечі до Росії

4 грудня СБУ та ГПУ затримали під час втечі до Росії наближеного до екс-глави Одеської області Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе, який спілкувався з олігархом Курченком щодо фінансування.

Про це під час брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передає Еспресо.TV.

"Після того, як ми подали клопотання про обшуки та затримання фігурантів справи щодо Саакашвілі, стався витік інформації, тоді Дангадзе зателефонував своєму російському партнеру (довіреній особі Курченка, - ред.), що змушений тікати з України. Проведені заходи допомогли встановити, що Дангадзе знаходився в "Буковелі". Туди виїхала спеціальна група, яка розминулася з ним. І вже минулої суботи у Львові відбулася спроба затримання Дангадзе", - розповів він.

За словами генпрокурора, Дангадзе втік біля зупинки супермаркету. Правоохоронці затримали супроводжуючу його особу на ім'я Назар, який працює постійним конслуьтантом у комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Правоохоронці виявили в нього сумку з документами, з яких, за словами Луценка, видно, куди витрачалися кошти Курченка. Зокрема, на транспорт, телебачення, харчування, підкуп різних осіб, в тому числі журналістів.

"Після чого відбулася спецоперація по виявленню самого Дангадзе. Було встановлено, що він вже на іншому автомобілі своєї знайомої намагається покинути територію України. Він рухався у сторону російського кордону на великій швидкості", - розповів Луценко.

За його словами Дангадзе затримали на посту поліції поблизу міста Лубни.

"Його затримали, допитали. Вже пред'явили першу підозру, сьогодні повідомлять також про другу підозру. Йдеться про державну зраду та співробітництво з членами злочинного угруповання", - наголосив генпрокурор.

Також він зазначив, що в помешканні Дангадзе, зокрема, знайшли паспорт громадянина України, який належав Саакашвілі.

"Паспорт увесь цей час знаходився вдома у Дангадзе, а не в президента чи МВС, як розповідав Саакашвілі", - додав Луценко.