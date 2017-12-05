Співпраця НАТО та ЄС вийде на новий рівень, - Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО на зустрічі у Брюсселі мають прийняти рішення про розширення співпраці з Європейським союзом.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це повідомляє сайт Альянсу, пише ЄП.

"Я очікую, що ми узгодимо рішення про необхідність вивести співпрацю між НАТО і ЄС на новий рівень. Наші сили повинні мати можливість рухатися швидше і легше. Тому НАТО і ЄС мають намір зробити військову мобільність флагманом та пріоритетом нашої співпраці. Тероризм турбує всіх наших громадян. Тому ми домовимося надавати більше інформації для протидії загрозам тероризму", - сказав Столтенберг.

За його словами, на зустрічі також будуть присутні високий представник ЄС з політики безпеки Федеріка Могеріні, а також міністри оборони Фінляндії та з Швеції, які не входять до НАТО.

"Партнерство НАТО з Європейським Союзом є більш важливим, ніж будь-коли. Тому ми почнемо зустріч з питання відносин між НАТО і ЄС та європейської оборони", - додав Столтенберг.