Сукупний держборг України зменшився до $76,29 млрд

Сукупний державний борг України протягом жовтня 2017 року зменшився на 0,98%, або на $752 млн до $76,29 млрд. Відповідні дані оприлюднило Міністерство фінансів України.

Згідно з даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня становив $76,29 млрд проти $77,04 млрд станом на 30 вересня, або 2,047 трлн гривень проти 2,043 трлн гривень.

Водночас, з початку року загальний борг зріз на 7,5% або на $5,32 млрд.

Загальний розмір прямого держборгу станом на кінець жовтня становив $64,81 млрд (1,739 трлн гривень) проти $65,03 млрд (1,725 трлн гривень) на кінець вересня.

При цьому прямий зовнішній борг за жовтень зменшився на $0,13 млрд - до $38,52 млрд, а прямий внутрішній борг за місяць зменшився на $0,1 млрд - до $26,29 млрд.

Гарантований державою борг станом на 31 жовтня становив $11,48 млрд (308,05 млрд гривень) проти $12,01 млрд (318,44 млрд гривень) станом на 30 вересня.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада ухвалила внесення змін до державного бюджету України на 2017 рік, в якому граничний розмір держборгу збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію ПриватБанку.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175,726 млрд грн, що на 46,167 млрд грн більше, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, у 2016 році загальний держборг України збільшився з 65,51 млрд до 70,97 млрд доларів США. Видатки з обслуговування держборгу України у 2016 році становили 95,8 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 13,4%, більше показника за 2015 рік на рівні 84,5 млрд грн.