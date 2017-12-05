Сутички через затримання Саакашвілі: Є постраждалі

У результаті сутичок між прихильниками екс-глави Одеської області Міхеіла Саакашвілі та правоохоронними постраждали люди.

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, повідомляє Еспресо.TV.

Він зауважив, що зараз низка прибічників політика перешкоджають слідчим діям у центрі міста. Нацполіція та Нацгвардія забезпечує порядок на місці подій, де відбуваються сутички.

Шевченко зазначив, що під час сутичок постраждали кілька правоохоронців.

"Ось зараз при нас одна особа розбила скло поліцейської машини, вона буде затримана. Це одна з жінок, прихильниця Саакашвілі", - наголосив Шевченко.

Раніше стало відомо, що автомобіль із затриманим Саакашвілі було заблоковано через сутички між його прибічниками і правоохоронцями.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом Саакашвілі затримали та вручили підозру. Його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму.