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Григір Тютюнник, український письменник-прозаїк

Трамп підтвердив намір перенести посольство США в Єрусалим

5 грудня, 2017 - 22:06
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив палестинському і йорданському лідерам у вівторок, що має намір перенести посольство США в Ізраїлі в Єрусалим, що може спричинити міжнародний скандал.

Про це повідомили представники обох лідерів, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Високопоставлені посадові особи США заявили, що Трамп, швидше за все, в середу визнає Єрусалим столицею Ізраїлю.

Водночас він вкотре відкладе ще на півроку переміщення посольства США з Тель-Авіва.  Очікується, що Трамп накаже своїм помічникам негайно почати планувати такий крок. Однак офіційні особи заявили, що остаточні рішення ще не прийняті.

Нагадаємо, що Макрон висловив стурбованість через переведення посольства США в Єрусалим.

Джерело: Європейська правда
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