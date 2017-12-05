Трамп підтвердив намір перенести посольство США в Єрусалим

5 грудня, 2017 - 22:06
Президент США Дональд Трамп заявив палестинському і йорданському лідерам у вівторок, що має намір перенести посольство США в Ізраїлі в Єрусалим, що може спричинити міжнародний скандал.
Про це повідомили представники обох лідерів, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.
Високопоставлені посадові особи США заявили, що Трамп, швидше за все, в середу визнає Єрусалим столицею Ізраїлю.
Водночас він вкотре відкладе ще на півроку переміщення посольства США з Тель-Авіва. Очікується, що Трамп накаже своїм помічникам негайно почати планувати такий крок. Однак офіційні особи заявили, що остаточні рішення ще не прийняті.
Нагадаємо, що Макрон висловив стурбованість через переведення посольства США в Єрусалим.
Джерело: Європейська правда