У ББП заявили, що команду Саакашвілі могли фінансувати з оточення Януковича

У Блоці Петра Порошенка заявили, що команду екс-голови Одеської ОДА, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі міг фінансувати бізнесмен Сергій Курченко, який переховується в Росії.

Про це на пленарному засіданні в Раді повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає "Інтерфакс-Україна".

У політсилі підозрюють Саакашвілі в тому, що його діяльність фінансували представники команди екс-президента Віктора Януковича, зокрема Курченко.

"З урахуванням того, що і як відбувається, з урахуванням того, що сьогодні отримано докази, й ті обшуки відбуваються у зв'язку тим, що є обґрунтовані підозри про те, що команду Саакашвілі фінансували представники команди Януковича, зокрема Курченко", - заявив Герасимов.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом Саакашвілі затримали та вручили підозру. Його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму.