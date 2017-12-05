У Держдепі США заявили, що конфлікт ГПУ і НАБУ підриває міжнародну довіру

Державний комітет США засудив зрив Генпрокуратурою спецоперації НАБУ і вилучення документів.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства, передає Еspreso.tv.

"Недавні події, включаючи зрив розслідування корупції на високому рівні, арешт посадових осіб з Національного антикорупційного бюро України та вилучення чутливих документів НАБУ, викликають заклопотаність з приводу відданості України боротьбі з корупцією", - йдеться в заяві.

У Держдепі наголошують, що такі дії виглядають як частина зусиль з підриву незалежних антикорупційних інституцій, які підтримали США й інші країни, а також підривають довіру українського народу і всього міжнародного співтовариства.

"Для України недоцільно боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу через корупцію. Інституції з боротьби з корупцією мають підтримуватися, фінансуватися і захищатися", - наголошують в заяві.

США закликають всі гілки української влади спільно працювати над викоріненням корупції з суспільного життя.

"Усунення корупції є ключем до стабільності, безпеки та процвітання для всіх українців", - додають у Держдепі.