У Гаазі можуть кваліфікувати дії РФ на Донбасі як міжнародний конфлікт

Прокуратура Міжнародного кримінального суду розглядає можливість кваліфікації бойових дій на Донбасі як міжнародного конфлікту.

Про це йдеться в результатах попереднього розслідування подій в Україні, оприлюднених 4 грудня в доповіді прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда, передає УНН.

“Канцелярія прокурора продовжує розглядати заяви про те, що Російська Федерація здійснювала і здійснює загальний контроль над збройними групами на сході України, щоб встановити, чи можна розглядати цей збройний конфлікт між ВСУ (Збройні сили України) та антиурядовими збройними групами, який в інших випадках вважався б не міжнародним, як по суті міжнародний конфлікт”, - зазначили в МКС.

У доповіді зазначено, що факт існування міжнародного збройного конфлікту на сході України передбачає застосування статей Римського статуту, що стосуються збройних конфліктів міжнародного характеру.

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