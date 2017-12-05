У квартирі Саакашвілі проводять обшук

У квартирі екс-очільника Одеської області, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі проходять обшуки.

Про це Еспресо.TV повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Так, зараз проходять слідчі дії", - підтвердила Сарган.

За її словами, Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі.

Інформацію про обшуки підтвердили в СБУ.

"Спецпідрозділ СБУ забезпечує слідчі дії Генпрокуратури", - повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. При цьому вона не уточнила, про яке саме кримінальне провадження йдеться.

Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе також повідомив на своїй сторінці у Facebook про обшуки.

"У Михеіла Саакашвілі вдома ломають двері. Вулиці Костьольна 7, кв. 32", - написав він.

З відеотрансляції видно, що біля будинку та всередині знаходиться багато спецпризначенців.