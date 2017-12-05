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У Києві поліція затримала вже 5 прихильників Саакашвілі

5 грудня, 2017 - 12:30
Фото Facebook Катерина Гандзюк

Поліцейські затримали п'ятьох прихильників лідера Руху нових сил Міхеіла Саакашвілі за опір співробітникам правоохоронних органів.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, пише УП.

"Я безпосередньо бачив людину з ножем, яка намагалася порізати колеса в одному з автомобілів правоохоронців. Його затримали", - розповів він.

Також була затримана жінка, яка камінням розбила заднє скло патрульної машини.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина. 

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.

Автомобіль із затриманим Саакашвілі було заблоковано через сутички між його прибічниками і правоохоронцями.

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