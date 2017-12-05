У Києві випустили усіх активістів, які блокували авто із Саакашвілі

Дев'ятьох активістів, яких сьогодні затримали у Києві за перешкоджання співробітникам правоохоронних органів у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, відпустили.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Києві.

“Їх усіх відпустили”, - зазначили в управлінні.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України оголосила екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в розшук.

Раніше у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.