У Києві випустили усіх активістів, які блокували авто із Саакашвілі

5 грудня, 2017 - 21:04
Дев'ятьох активістів, яких сьогодні затримали у Києві за перешкоджання співробітникам правоохоронних органів у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, відпустили.
Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Києві.
“Їх усіх відпустили”, - зазначили в управлінні.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України оголосила екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в розшук.
Раніше у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.
В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.
Джерело: УНН