У Норвегії створили найбільше у світі пряникове містечко

Жителі норвезького міста Берген за традицією, яка існує з 1991 року, створили щось дійсно захопливе перед Різдвом.

Практично всі вони без винятку доклали зусиль до зведення найбільшого у світі пряникового містечка, пише Bergen-guide.com.

"Будівельний матеріал" для цього пекли в кожному будинку, в школах, садочках, і на підприємствах.

Таке приголомшливе творіння щороку приваблює до Бергена величезну кількість туристів з усього світу.

Побачити більше 2000 мініатюрних будівель з пряників можна в будівлі старого громадського басейну Sentralbadet до 31 грудня