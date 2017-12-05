У Представництві ЄС відреагували на затримання Саакашвілі

У Представництві Європейського Союзу в Україні сподіваються, що слідство у справі лідера партії Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі відповідатиме вимогам чинного українського законодавства.

Про це повідомила у прес-служба Представництва, передає УНІАН.

"Ми в курсі того, що відбувається зараз з паном Саакашвілі. Ми також уважно слідкуємо за цим випадком і маємо надію, що слідство відбудеться вчасно і згідно з усіма вимогами закону", - заявили у Представництві.

"Також закликаємо органи влади, щоби не дійшло до порушення основних прав пана Саакашвілі", - наголосили дипломати.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.

Автомобіль із затриманим Саакашвілі було заблоковано через сутички між його прибічниками і правоохоронцями.