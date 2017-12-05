У віці 96 років помер король Румунії Міхай I

Король Румунії Міхай I помер 5 грудня в своїй приватній швейцарській резиденції в місті Обон у віці 96 років. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Romania TV.

Король страждав на рак і в останні роки знаходився під постійним медичним наглядом.

Міхай двічі правив країною в 1927-1930 і в 1940-1947 роках. Потім його змусили відректися від престолу комуністи, і він переїхав у вигнання. Король повернувся в країну тільки після падіння комуністичного режиму.

Міхая поховають у субботу разом з іншими членами королівської сім'ї Румунії на кладовищі в Куртя-де-Арджеш в центральній частині країни. Рік тому у віці 92 років померла дружина Міхая королева Анна.

Король Міхай I був останнім східноєвропейським монархом.