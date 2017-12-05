У Житомирі відкрито музей академічного ансамблю "Льонок"

У Житомирі в приміщенні обласної філармонії відкрито музейісторії поліського академічного ансамблю пісні і танцю «Льонок» . На урочисте відкриття, якому передували виступи відомого ансамблю, прийшли шанувальники українського мистецтва.Генеральний директор Житомирської обласної філармонії імені С.Ріхтера Петро Доценко, висловлюючи повагу ансамблю «Льонок», людям, які творили і творять його історію, у своєму виступі говорив про талановитих особистостей , які в різні роки натхненно працювали в колективі. А серед них були і Борис Тен,Анатолій Авдієвський, Рафаїл Маліновський, Іван Сльота…

Івану Михайловичу Сльоті, який мріяв про такий музей, 3 грудня виповнилося б 80 років. Тож відкриття музею і було присвячене митцю, який понад 40 літ свого життя присвятив легендарному колективу «Льонка», маючи у своєму доробку сотні пісенних і поетичних творів. Серед них і візитівка колективу -відома пісня на слова Василя Юхимовича «А льон цвіте». Із цією та ще з іншими відомими піснями й хореографічними номерами колектив побував в багатьох країнах, виступав на сценах усіх міст України. В Житомирській області, либонь, немає такого райцентру, таких сіл, де б «Льонок» не був протягом 60 років своєї діяльності.

Тепер про цю 60-річну історію колективу, а водночас і про історію поліської пісні, можна довідатися у новому музеї.Є тут афіші, фото, документи, книги, платівки 1958-1960 років, публікації в пресі, музичні інструменти,рідкісні книги українських пісень… Словом, у ньому зібраніоригінальні експонати, у яких відтворене життя колективу від першого дня заснування і до сьогодення.

Оксана Климчук, Житомирська область. Фото автора.