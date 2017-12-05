Український боксер Ломаченко переходить у легку вагу

Український боксер Василь Ломаченко у наступному році буде боксувати в легкій вазі. Про це повідомив промоутер Василя Ломаченка Боб Арум у коментарі BoxingScene.

"Так, Ломаченко дійсно перейде в легку вагу. Він сказав, що в наступному році буде битися в категорії до 61,235 кг", - сказав Арум.

Зараз Василь Ломаченко виступає в другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг).

У свою чергу, на цих вихідних Ломаченко належить битися з Гільєрме Рігондо в Нью-Йорку.

Нагадаємо, у вересні український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко піднявся на третє місце в рейтингу кращих боксерів світу за версією журналу The Ring.