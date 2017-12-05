В Австрії дозволили вступати в одностатеві шлюби з 2019 року

Конституційний суд Австрії постановив, що одностатеві пари мають право укладати шлюби вже з початку 2019 року, зазначивши, що існуючі закони є дискримінаційними. Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Associated Press.

Як відомо, одностатеві пари в Австрії отримали дозвіл вступати в одностатеві партнерства з 2010 року, але одружуватися вони не могли.

Конституційний суд Австрії розглянув це питання за скаргою двох жінок, яким відмовлено у дозволі на офіційне одруження владою у Відні.

У рішенні суду, опублікованому у вівторок, сказано, що обмеження щодо одностатевого шлюбу будуть скасовані наприкінці 2018 року, якщо тільки це не відбудеться раніше за рішенням уряду.

Нагадаємо, на Мальті 1 вересня набрав чинності змінений закон про шлюб, який дозволяє одруження гей-пар.