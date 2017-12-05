В Україні з 10 грудня починає діяти новий графік руху поїздів, крім того, зміни торкнуться країн СНД, Балтії та ЄС.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

За словами голови правління УЗ Євгена Кравцова, в новому графіку руху з'явиться більше 10 нових поїздів. Мова йде про такі:

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка ("нічний експрес", який курсуватиме через день);

№12/11 Львів – Одеса ("нічний експрес", який курсуватиме через день);

№26/36 – 35/25 Одеса – Яремче, Перемишль (щоденний двухгруповой поїзд з групою вагонів поїзда міжнародного сполучення № 36/35 Одеса – Пшемисль з об'єднанням/роз'єднанням груп вагонів на станції Львів);

№46/45 Ужгород – Лисичанськ (щоденний);

№38/738 Київ – Запоріжжя ("нічний експрес" Запоріжжя – Київ "Інтерсіті", щодня);

№128/127 Ковель – Харків (курсуватиме через день);

№146/145 Львів – Чоп (щоденний, в його складі курсує безпересадочный вагон в новому міжнародному сполученні Київ – Відень);

№329/330 Суми – Шостка (курсуватиме 4 рази на тиждень);

№747/748 Київ – Тернопіль (складом електропоїзди "Шкода", щоденний);

№753/754 Київ – Ковель - Холм (щоденна друга пара з поїздом № 751/752 Київ – Пагорб);

№782/781 Київ – Черкаси (щоденний "регіональний експрес").

В УЗ відзначили, що при складанні нового графіку були змінені маршрути низки поїздів.