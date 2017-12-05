В Україні з 10 грудня починає діяти новий графік руху поїздів, крім того, зміни торкнуться країн СНД, Балтії та ЄС.
Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
За словами голови правління УЗ Євгена Кравцова, в новому графіку руху з'явиться більше 10 нових поїздів. Мова йде про такі:
№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка ("нічний експрес", який курсуватиме через день);
№12/11 Львів – Одеса ("нічний експрес", який курсуватиме через день);
№26/36 – 35/25 Одеса – Яремче, Перемишль (щоденний двухгруповой поїзд з групою вагонів поїзда міжнародного сполучення № 36/35 Одеса – Пшемисль з об'єднанням/роз'єднанням груп вагонів на станції Львів);
№46/45 Ужгород – Лисичанськ (щоденний);
№38/738 Київ – Запоріжжя ("нічний експрес" Запоріжжя – Київ "Інтерсіті", щодня);
№128/127 Ковель – Харків (курсуватиме через день);
№146/145 Львів – Чоп (щоденний, в його складі курсує безпересадочный вагон в новому міжнародному сполученні Київ – Відень);
№329/330 Суми – Шостка (курсуватиме 4 рази на тиждень);
№747/748 Київ – Тернопіль (складом електропоїзди "Шкода", щоденний);
№753/754 Київ – Ковель - Холм (щоденна друга пара з поїздом № 751/752 Київ – Пагорб);
№782/781 Київ – Черкаси (щоденний "регіональний експрес").
В УЗ відзначили, що при складанні нового графіку були змінені маршрути низки поїздів.