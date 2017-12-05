Верховний суд Іспанії відкликав європейський ордер на арешт Пучдемона

Верховний суд Іспанії у вівторок, 5 грудня, відкликав європейський ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Суд повідомив, що Пучдемон і його чотири соратники виявили бажання повернутися до Іспанії самостійно, пише інформагенція Reuters. Завдяки відкликанню ордеру Бельгія та Іспанія зможуть також уникнути додаткової юридичної тяганини.

Водночас, джерела інформагенції AFP повідомляють, що іспанський ордер на арешт Пучдемона відкликано не було, тобто в разі його прибуття на територію Іспанії його можуть заарештувати. Тим часом у Каталонії почалася виборча кампанія. Дострокові вибори до каталонського парламенту заплановані на 21 грудня.

Нагадаємо, що 5 листопада Пучдемон та четверо колишніх міністрів його уряду добровільно здалися бельгійській поліції. Згодом їх відпустили під особисте зобов'язання. Пучдемон та екс-міністри не мають права залишати територію Бельгії. Бельгійська прокуратура вимагала екстрадиції Пучдемона та його екс-міністрів до Іспанії. Суд першої інстанції у Брюсселі мав 90 днів для ухвалення рішення про те, чи слід виконувати європейські ордери на арешт щодо цих політиків.

Як повідомлялося, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум, який уряд Іспанії вважає незаконним. Понад 90 відсотків осіб, які взяли у ньому участь, підтримали незалежність регіону від Іспанії. Однак явка виборців становила лише близько 43 відсотків. Наприкінці жовтня Іспанія розпустила парламент і уряд Каталонії після того, як регіональні законодавці ухвалили декларацію про незалежність.