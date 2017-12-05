ВРУ ухвалила закон, яким перепідпорядкувала Державну спецслужбу транспорту Міноборони України

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7242, яким підпорядкувала Державну спеціальну службу транспорту Міноборони замість Міністерства інфраструктури. Таке рішення підтримали 232 народних депутатів, передає "112 Україна".

Так, Державу службу транспорту включили до системи Міністерства оборони України з уточненням організаційних засад її функціонування в мирний час та особливий період.

Очікується, що це дозволить оптимізувати складові сектора безпеки й оборони України, підвищити ефективність планування їх застосування, а також забезпечити раціональне використання бюджетних коштів, передбачених для забезпечення обороноздатності держави.

На це підуть бюджетні гроші, передбачені для Мінінфраструктури та Міноборони, і з інших дозволених законодавством джерел.

Даний документ визначає загальну чисельність Державної спеціальної служби транспорту, яка становитиме 5 тис. осіб, у тому числі 4 тис. 600 військовослужбовців.

Згідно з пояснювальною запискою, даний закон виконує рішення РНБО від 13 вересня 2017 року, введене в дію указом президента №278/2017. Дане рішення передбачає функціонування з 1 січня 2018 року Державної спеціальної служби транспорту у системі Міністерства оборони України.