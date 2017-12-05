ВРУ з другого разу ратифікувала угоду з ОПЕК про захист інвестицій

Верховна Рада ратифікувала угоду з Фондом міжнародного розвитку ОПЕК про заохочення та захист інвестицій. "За" законопроект №0161 проголосували 228 народних депутатів, передає "112 Україна".

Угода спрямована на захист інвестиції за рахунок підтримки Фонду міжнародного розвитку ОПЕК. Це організація, яка покриває страхові ризики країн, де великі кредитні ризики для інвесторів.

Як відомо, минулого разу депутати розглядали даний документ 8 листопада, але тоді у сесійному залі не вистачило голосів, щоб ухвалити ратифікацію. Тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що не називає проект закону відхиленим і буде радитися з юристами щодо того, яким чином документ можна буде знову поставити на голосування у парламенті.

Зазначимо, у порядку денному на сьогодні даної ратифікації не було.