ЄС і Британії не вдалося досягти прогресу в переговорах щодо Brexit, - Юнкер

Голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер заявив про те, що Європейському Союзу і Великобританії не вдалося досягти прориву в переговорах по виходу королівства зі складу ЄС. Про це він повідомив на брифінгу за підсумками переговорів з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, які відбулися в понеділок, 4 грудня, в Брюсселі, передає DW.

"Незважаючи на наші наполегливі зусилля і значний прогрес, який досягнуто нами і нашими командами по решті питань, сьогодні не було можливо досягти остаточної угоди", - повідомив Юнкер.

Також глава ЄК висловив сподівання, що на цьому тижні сторони зможуть просунутися вперед під час переговорів, що, в свою чергу, дозволить лідерам 27 держав-членів ЄС під час саміту наступного тижня затвердити перехід до наступної стадії переговорів з Лондоном.

Крім того, Юнкер зазначив, що відсутність остаточної згоди між Брюсселем і Лондоном за підсумками переговорів в понеділок "не є провалом".

Раніше повідомлялося про те, що найбільш суперечливими питаннями в переговорах між ЄС і Великобританією є фінансові зобов'язання королівства перед ЄС, забезпечення після Brexit прав громадян ЄС, які живуть у Великобританії, та здійснення контролю на кордоні між Ірландією, яка є членом ЄС, і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. У той же час ЗМІ повідомляли, що по іншому ключовому питанню, суми компенсації за вихід, сторони домовилися.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер підтвердив, що намагається скасувати процес виходу країни з Євросоюзу.