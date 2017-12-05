За день бойовики 13 разів обстріляли позиції сил АТО

У зоні проведення АТО, починаючи з опівночі, російсько-терористичні війська 13 разів порушили режим припинення вогню, епіцентром протистояння залишається луганський напрямок.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО в Facebook.

Зокрема, були зафіксовані обстріл з мінометів калібру 120-мм в районі Новозванівки, Катеринівки та Травневого. З гранатометів противник кілька разів вів вогонь по захисникам Кримського і Світлодарська, бойовики з БМП стріляли по захисниках Зайцевого, а зі стрілецької зброї - по українських військових біля Лобачевого і Новолуганского.

На донецькому напрямку бойовики випустили понад півсотні хв 82-го калібру неподалік Авдіївки і Опитного. А з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали опорні пункти ВСУ поблизу Талаківки.