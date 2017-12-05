Збірну РФ відсторонили від участі в Олімпіаді-2018

Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету Росії в організації і відсторонив збірну РФ від участі у зимових Іграх-2018, які пройдуть у Пхьончхані (Республіка Корея).

Рішення щодо відсторонення ОКР, яке було прийнято на виконкомі МОК 5 грудня, вступає в силу негайно, повідомляє прес-служба МОК.

Це рішення було прийняте на засіданні виконкому МОК, яке у вівторок пройшло у штаб-квартирі організації в Лозанні (Швейцарія).

Також ОКР повинен відшкодувати МОК витрати в розмірі $15 млн, які організація витратила на розслідування допінгових порушень російською стороною. МОК вважає, що ОКР повинен посприяти створенню Незалежної організації допінг-тестування, метою якої є побудова глобальної і цілісної антидопінгової системи.

МОК може повністю або частково відновити ОКР в організації після церемонії закриття Олімпійських ігор в Пхьончхані, якщо рішення МОК буде повністю дотримано з боку ОКР.

Нагадаємо, що інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков звинуватив віце-прем'єра Віталія Мутко в допінговому змові.

Раніше, що вже 37 країн вимагають відсторонити РФ від Олімпіади-2018.