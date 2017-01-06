31 населений пункт Одещини знеструмлено через хуртовину

Через ускладнення погодних умов 31 населений пункт Одеської області залишився без світла.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Одеській області.

У відомстві зазначають, що на території області спостерігається сильна хуртовина та снігові замети, швидкість вітру становить 19-24 м/с, місцями пориви до 25-27 м/с, видимість 100 – 500м.

"Для проведення невідкладних робіт і ліквідації надзвичайних подій від Головного управління ДСНС України в Одеській області задіяні 13 одиниць спеціальної техніки та 47 чоловік особового складу. Від Національної поліції залучено 31 одиниця техніки та 73 чоловіка особового складу. Для розчищення автодоріг від Служби автомобільних доріг працює 134 одиниці спеціальної техніки та 179 працівників", - наголосили у ДСНС.

Такми чином наразі в Одесі працює 82 одиниці техніки комунальних служб та залучено 3155 працівників. По районам обласні задіяні 155 одиниць техніки та 324 працівника комунальних служб.

"За повідомленням ПАТ "Одесаобленерго" знеструмлено 31 населений пункт в Арцизькому, Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Саратському, Татарбунарському, Білгород-Дністровському, Іванівському, Лиманському районах та м. Чорноморську. Ліквідація наслідків несприятливих погодних умов триває", - підсумували у відомстві.